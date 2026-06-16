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ಧಾರವಾಡ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಆರೋಪ: ಫೋಟೋ ವೈರಲ್, ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿರುವ ಜೈಲಿನ ರಾಜಾತಿಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೈಲಿನದ್ದು ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

prisoners using smart phones variety of foods
ಕೈದಿಗಳು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಫೋನ್​ ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟಿರುವುದು (Viral Photo)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 4:29 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಇರುವ ಕೈದಿಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ?

ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಕೈದಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈದಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್​ವೆಜ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

prisoners using smart phones variety of foods
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ (Viral photo)

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಕೈದಿಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡೆರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೈಲಿನ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್​ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೈಲಿನವರಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

prisoners using smart phones variety of foods
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ (Viral photo)

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಭಾರ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ರಘುಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬ್ಯಾರಕ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಲ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ‌ ಕಂಡಿರುವ ಕೈದಿಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕಾರಾಗೃಹದ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

prisoners using smart phones variety of foods
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ (Viral photo)

ಶಾಸಕ ಬೆಲ್ಲದ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್​, ಸರ್ಕಾರ ಲೂಸ್​ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಕೈದಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೋಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮ್ಯಾಲ ಕುಂತವರೆಲ್ಲಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಇದಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವರೆಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

prisoners using smart phones variety of foods
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ (Viral photo)

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನಿ. ಗರಗದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ದಲಿತ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಹೋಮ್​ ಮಿನಿಸ್ಟರ್​ ಅಲ್ಲ, ದಲಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ದಲಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಂರು ನಿಮ್ಮ ವೋಟ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗರು ಯಾರ್​ ಇದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬೆಲ್ಲದ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು.

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TAGGED:

DHARWAD
PRISONERS PHOTOS VIRAL
PRISONERS USING SMART PHONES
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