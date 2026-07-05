ಜೈಲು ಕಂಬಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಜೀವನ: 15, 37 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೈದಿಗಳ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ!
ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜೈಲಿನಿಂದ 24 ಜನ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೈದಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 5, 2026 at 10:40 AM IST
ಆನೇಕಲ್: ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಸಿಟ್ಟಿನ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು 14 ವರ್ಷ ಸೆರವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ 14 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಸೆರೆವಾಸದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಪಡೆದರು.
ಹೌದು.. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 24 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು.
ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದು ಮದುವೆ: 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಣಿಕಂಠ ಜೈಲಿನಿಂದ ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪೆರೊಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ. ಇವತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅಪರಾಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 37 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಟಿಕರ್ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಕೂಡ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಜೇವರ್ಗಿ ಮೂಲದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದ. ನಂತರ ಪರಿಚಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಜಾ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪೆರೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇರಿದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಮಗಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ರು. ಕೂಡಲೇ ತಾನು ಕೂಡ ಚಾಕುನಲ್ಲಿ ತಿವಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರು. ಅಂದು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ಲಿಂಗಪ್ಪ 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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