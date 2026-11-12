ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಕೈದಿ ಪರಾರಿ: ಜಾಮೀನುದಾರರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
Prisoner Escapes: ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಜಾಬಂಧಿಯೊಬ್ಬ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈತನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 8:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆರೋಲ್ ರಜೆ ಮುಗಿದರೂ ಜೈಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗದೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಜಾಬಂಧಿಯೊಬ್ಬ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ಧಾನೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂದಾನಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಾಬಂಧಿ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನುಸ್ರುಲ್ ಹುಸೇನ್, ಈತನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದ ಗಂಗಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಹುಸೇನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. 2021ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ 2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈತನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 10 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಕಳೆದ ಏ.21ರಂದು ಹುಸೇನ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೆರೋಲ್ ರಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೆ.10ರಂದು ಗಂಗಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಬವರು ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್ ರಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಹುಸೇನ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ. ಆದೇಶದಂತೆ ನ.8ರಂದು ಅಪರಾಧಿ ಜೈಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈವರೆಗೂ ಹುಸೇನ್ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಬರದೇ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧಿಗಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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