ETV Bharat / state

ಜೈಲು ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಂಕುಶ: ಎನ್​​ಎಲ್​ಜಿಡಿ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಬಂಧಿಖಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಕಾರಾಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

PRISON DEPARTMENT
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾರಾಗೃಹ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಭರತ್​ ರಾವ್​ ಎಂ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೈಲಾಗಿರುವ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಲು ಬಂಧಿಖಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿ ಕಾರಾಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಅಕ್ರಮದ ಕೂಪವೆಂದು ಕಳಂಕ ಹೊತ್ತಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲನ್ನು ಕಳಂಕರಹಿತ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 52 ಮೊಬೈಲ್, 38 ಸಿಮ್​ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು, ಚಾರ್ಜರ್​​ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಬರಿಗೈಲಿ ತೆರಳಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತು ಮೊಬೈಲ್​ಗಳನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ (ಎನ್​​ಎಲ್​ಜಿಡಿ) ಉಪಕರಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೈಲಿನ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾರಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸಿಗೆ-ದಿಂಬು, ಶೌಚಾಲಯದ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಕೈದಿಗಳು ಅವಿತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೈದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 52 ಮೊಬೈಲ್, 38 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಬಂಧಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರ ಜುಹಾದ್, ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳ ಹಂತಕ ಉಮೇಶ್ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ನಟ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ವಿಲ್ಸನ್​ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗನ ಸಹಚರರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹತ್ತು ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳು: ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈದಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಕೈದಿಗಳ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಜೈಲುಗಳು ಇಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ರಮವೆಸಗುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬದಲು ಮೂರು ಬಾರಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಕ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಾಡಿವೋರ್ನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಧರಿಸಬೇಕು. ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾರಕ್ ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಹಿರಿಯ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾಮರ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್, ನಗದು ಪತ್ತೆ

ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು 19 ಮೊಬೈಲ್, 16 ಸಿಮ್​ಕಾರ್ಡ್, ಇನ್ನಿತರ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತು: ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

TAGGED:

PRISON DEPARTMENT
BENGALURU
MOBILE PHONES IN JAIL
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ
ACTION AGAINST PRISON ILLEGALITIES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.