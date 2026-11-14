ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯ 3.9 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಮೊದಲು ಅವಳಿ ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ: ವೀರೇಶ ಸೊಬರದಮಠ
ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 3.9 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೀರೇಶ ಸೊಬರದಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2026 at 6:03 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 3.9 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಮೊದಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮಹದಾಯಿ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಪರ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಕೀಲರ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ ಕಾತರಕಿ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಸಮರ್ಥ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಸೇನಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ ಸೊಬರದಮಠ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅವಳಿ ನಗರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನ. 19ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ 82 ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಕೀಲರ ತಂಡ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ: ಮಹದಾಯಿ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ ಕಾತರಕಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ವಕೀಲರ ತಂಡವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸಮರ್ಥ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 3.9 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೊಬರದಮಠ ಹೇಳಿದರು.
ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಗೋವಾ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ವಕೀಲರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆತಂಕದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಕೀಲರು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ವಕೀಲರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಗುರುರಟಯನಗೌಡರ, ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಅವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ? 24x7 ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ? ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗುರು ರಾಯನಗೌಡರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನ. 19ರ ಸಭೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಗೈರಾದರೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತದಾರರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದರು.
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