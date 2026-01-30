ETV Bharat / state

ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ತತ್ವ ಒಂದೇ, ದೇವನೊಬ್ಬ‌ ನಾಮ‌ ಹಲವು: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ - 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಭಾಗಿಯಾದರು.

D K Shivakumar in Taralabalu Programm
ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ - 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 30, 2026 at 9:33 AM IST

2 Min Read
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ತತ್ವ ಒಂದೇ, ದೇವನೊಬ್ಬ‌ ನಾಮ‌ ಹಲವು. ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತರಳಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ - 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಇಂದು ಬರುವಂತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.‌ ಆದರೆ ಬರಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಶ್ರಮಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ: ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಚಾರ್ಯರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ‌ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಡೆಸುವುದು ಸಂತೋಷಕರ. ಬೇರು‌ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ‌ ಅಂದರೆ ಬದುಕು ಇಲ್ಲ. ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ಬೀಳದೆ ಕಲ್ಲು ವಿಗ್ರಹ ಆಗಲ್ಲ. ಶ್ರಮಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಶಾಪ, ವರ ನೀಡಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು‌ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹೋಗುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಪೀಠದ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮಾಯಾಣ,‌ ಮಹಾಭಾರತ, ಗಂಗಾಜಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ಎಂದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ‌ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಕೀಳಿಲ್ಲ‌, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಖ್ಯ: ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ‌ ಬೆರೆಸಬಾರದು. ನಾನು ಮಠದ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕುಲ ಎಂದು ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಕೀಳಿಲ್ಲ‌. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ, ತರಳಬಾಳು ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎಲ್.ಸಂತೋಷ್, ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಕೆ.ಸಂಗಮೇಶ್, ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಭೂಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಭೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

