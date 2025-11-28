ಕೃಷ್ಣನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ: ಹೂವಿನ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಜನತೆಯತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದ ಮೋದಿ!
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ರೋಡ್ ಶೋ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ ಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2025 at 1:37 PM IST
ಉಡುಪಿ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಂಠ ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ವಿಶೇಷ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಜತೆ ಉಡುಪಿ-ಬನ್ನಂಜೆಯ ಡಾ.ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ರೋಡ್ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲ್ಸಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. ಕಲ್ಸಂಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ - ರಥಬೀದಿ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠವನ್ನು ಮೋದಿ ತಲುಪಿದರು. ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಗೆ ಹೊದಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ, ಸುವರ್ಣ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ: ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮೋದಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು, ಮಠದ ದಿವಾನರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಮೋದಿ, ಕನಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೋದಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಕೇಸರಿಮಯಗೊಂಡ ಉಡುಪಿ: ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿವೆ. ಮೋದಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನತೆ ಅವರು ಬಂದೊಡನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪದಳಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಜನರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದರು.
ಕೃಷ್ಣನಗರಿಯಲ್ಲಿ 3000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಡುಪಿಯಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಸ್ಪಿಜಿ ತಂಡ ನೇತೃತ್ವವಹಿಸಿದೆ.
2ನೇ ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಮೋದಿ: ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ. 2008 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಭೇಟಿ.
