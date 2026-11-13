ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಬೆಂಗಾವಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 10:59 PM IST
ಮೈಸೂರು: ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲಲಿತ ಮಹಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಲಲಿತಮಹಲ್ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಎರಡು ಬೆಂಗಾವಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಮೂರೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ 2 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅದಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಟೇಕ್ ಅಫ್ ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಲಲಿತಮಹಲ್ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದ ನಂತರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತೆರಳಲಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
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