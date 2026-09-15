ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ
ತುಷ್ಟೀಕರಣ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಸಮಾನತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ, ಜನವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದರು.
Published : September 15, 2026 at 9:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಪಕ್ಷದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 17ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇವೆ, ಸುಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಮೋದಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮದಿನವಲ್ಲ. 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಪರವಾದ ಅವರ ಸೇವೆ, ಸುಶಾಸನ ನೀಡಿಕೆ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಸೇವಾ ಭಾವ, ಬದ್ಧತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಭಾರತವನ್ನು 2047 ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಷ್ಟೀಕರಣ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಅಸಮಾನತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯ, ಜನವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಬಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮೋದಿಯವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2001 ರಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅವರು 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2014ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲವಾದ ಐದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಟಾಪ್ 5 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೇಗ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಎಸ್ ಟಿ, ₹12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೀಗೆ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 74 ರಿಂದ 91 ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗ್ರವಾದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 5,500% ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಪ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಜಗತ್ತು ಆಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ-20, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಡ್ಡಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಯಕ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನೇರ ಜಮೆ, ಯುಪಿಐ ಜಾರಿ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರು, ಯುವಕರು, ಅನ್ನದಾತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೇವೆ, ಸುಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇದು ಮೋದಿಯವರ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವವೇ ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 12 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೇವಾ ಕಳಶ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಮೋದಿಯವರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಮೋದಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ವಾಡ್ನಗರದವರೆಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಇರಲಿದೆ. ಸೇವಾ ಸೇತು ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
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