ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಹೂ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ; ಕಂಗಾಲಾದ ಗ್ರಾಹಕರು

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೂ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 6:52 PM IST

2 Min Read
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (ಪೂಜೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ) ದರಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಉಪವಾಸ ವೃತ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು (ETV Bharat)

ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಗುಲಾಬಿ, ಕನಕಾಂಬರ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಹಬ್ಬ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಬು ಹಣ್ಣು 150 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಇತ್ತು. ಈಗ 200 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂವಿನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಹಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈಗ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಮೊದಲು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು 150 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈಗ 200-250 ರೂ.ಆಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ‌ದರಗಳು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಬಡವರು,‌ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡವರು ಹಬ್ಬ ಮಾಡದಂತಾಗಿದೆ. ದುಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದರ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡವರು ಹಬ್ಬ ಮಾಡದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ - ವಹಿವಾಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ : ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆಜಿಗೆ 180-200 ರೂ. ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಜಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿಗೆ 200, ಕೆಜಿ ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ 100 ರೂ. ಕೆಜಿ ಚಿಕ್ಕು ಹಣ್ಣಿಗೆ 100 ರೂ. ಕರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆಜಿಗೆ 250 ರೂ‌‌. ಇದೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂ. ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಜಿಗೆ 10-20 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣ್ಣಿನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು (ETV Bharat)

'ಹೂ, ಹಣ್ಣು ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ‌. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ದರಕ್ಕಿಂತ 10-20 ರೂ‌. ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನಾಲ್ಕಾರು ಅಂಗಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ 200 ರೂ. ಸೇಬು 200 ರೂ. ಖರ್ಜೂರ ಕೆಜಿಗೆ 150 ರೂ ಇದೆ. ದಾಳಿಂಬೆಗೆ 200 ರೂ ಇದೆ' ಎಂದು ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿ ರವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣ್ಣಿನ ಖರೀದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು (ETV Bharat)

ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ : ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಾಂತಾ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ‌. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ‌. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಧರಿಸುವ 11 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲಶಿವನ ಮುಖವಾಡ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮನ

SHIVARATRI FESTIVAL
FRUITS PRICE
ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ
DHARWAD
FLOWERS AND FRUITS PRICE HIKE

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

