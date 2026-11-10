ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ
Flowers And Fruits Price Hike: ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಗಿದ್ದು, ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು.
Published : November 10, 2026 at 2:14 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನು, ಎರಡನೇಯ ದಿನ ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಮೂರನೇಯ ದಿನ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಚರಣೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರ್ತಕರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ರೈತರು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿಲಕ್ಕವ್ವಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆಗಿಡ, ತಳಿರುತೋರಣ, ಉತ್ತರಾಣಿ ಕಡ್ಡಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಕಮಲದ ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪಗಳು ಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊಳದ ದಂಟುಗಳು ಸಹ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ವರ್ತಕರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬುಹಣ್ಣು, ಮೊಸಂಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದ ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ದರ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರ: ಈ ಮೊದಲು ಬಾಳೆಗಿಡ 20-30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಮಾವಿನ ತಳಿರುತೋರಣ, ಉತ್ತರಾಣಿ ಕಡ್ಡಿ, ಜೊಳದ ದಂಟು 10-20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಹೂವು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದರ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬುಹಣ್ಣು, ಮೊಸಂಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರಗಳು ಸಹ ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ದರ ಸಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಇವುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದು - ಮುಂದು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹಿಣಿ ಶೈಲಾ, ಬಿಡಿ ಹೂವುಗಳ ದರ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಜಿಗೆ 80-90 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಹೂವುಗಳ ಮಾಲೆ, ಉತ್ತರಾಣಿ ಕಡ್ಡಿ, ಜೋಳದ ದಂಟುಗಳು 30-40 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರೂ ದುಬಾರಿಯೇ. ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದರು ಬಿಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡಹಬ್ಬ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಹೂವು, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 10 ಕೊಳ್ಳುವವರು 5 ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಬು ತುಂಬಾ ಹಣ ತಂದರೂ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
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