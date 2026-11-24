ಸಚಿವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು, ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ರೂಮ್ ಹಂಚಿಕೆ; ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ತಡೆಯಿರಿ; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ್ ಆಗ್ರಹ
ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತರು, ಶಾಸಕರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 10:04 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: 2024ರ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಸತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹4.74 ಕೋಟಿ, ಈವರೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ₹4.25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಧಿವೇಶನವೋ ಅಥವಾ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರವೋ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರ ಹಿಂಬಾಲಕರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಐಪಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಹೊಳೆಬಸ್ಸು ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೊಠಡಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಶಾಸಕರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತರು, ಶಾಸಕರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನೀಡಲು ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹4.74 ಕೋಟಿ: 2024ರ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಸತಿಗಾಗಿ ಜಲ ನಿರೋಧಕ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹4,74,14,642 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1,900 ಮತ್ತು 400 ಜನರ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಲಾಂಡ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆಚ್ಚದ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 255 ವಿಐಪಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ₹4.25 ಕೋಟಿ: ಅಧಿವೇಶನದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 2016ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಒಟ್ಟು ₹4,25,07,295 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ₹91.89 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ ₹84.99 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು? ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆಯೇ? ಖರೀದಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರಿಗೂ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು..? ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: