ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ FKCCI ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ

FKCCI ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ 2026-27 ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿವರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ FKCCI ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 1, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು 2026–27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ FKCCI ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ, "ಉತ್ಪಾದನೆ, ಐಟಿ ವಲಯ, MSME ಹಣಕಾಸು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸರಳೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಜೆಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ETV Bharat)

"2026–27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ, ಐಟಿ, MSMEಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತ, ಸರಳೀಕೃತ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ನೀತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

MSMEಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕ್ರಮಗಳು: "ಹಲವಾರು ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು MSMEಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು "10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ SME ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಧಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಳಕೆ, ಪರಂಪರೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.

"ಈ ಕ್ರಮಗಳು MSMEಗಳ ದ್ರವ್ಯತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕೀಕರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

"ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅನುಸರಣೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಜೆಟ್‌ನ ಗಮನವು ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉಮಾ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮುನ್ನೋಟ: "MSMEಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌ಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, IT ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಫ್ತು-ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. MSME ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಹರಿವು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ-II ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ-III ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಗಮನವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ" " ಎಂದು ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

"ವಿಸ್ತೃತ TReDS ವ್ಯಾಪ್ತಿ, MSMEಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಸರಣೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು FKCCI ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು".

"ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕುರಿತು, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್​ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು FKCCI ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.

