ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲ ವರದಿ ಮಂಡನೆ: ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳೇನು?
Published : December 11, 2025 at 9:17 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: KIADB ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಾಪಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಸಮಿತಿ (ಪಿಎಸಿ) ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಕೆಐಎಡಿಬಿ 14ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011ರಂದು ರೂ.25 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9.75%ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸೇಲಂನ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಂಕರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಠೇವಣಿಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಂಡಳಿಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಠೇವಣಿ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆಗೆ 07.09.2012ರಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರೂ. 25 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪೈಕಿ ರೂ. 12 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು 21.09.2012ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೇಲಂ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ರವರು ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಾಖೆಯೇ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಮಂಡಳಿ ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರಣ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.12 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶಂಕರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಶಾಖೆ, ಸೇಲಂಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಆ ಶಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ಶಂಕರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಶಾಖೆ, ಸೇಲಂಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆ ರೂ. 25 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರೇ ರೂ. 12.00 ಕೋಟಿ + ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ: ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ 2013ರಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ (ಈಗ ಎಸ್ಬಿಐ) ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. 2013ರಂದು ಮಂಡಳಿ ಠೇವಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಅವು ಕೇವಲ ಬಣ್ಣದ ಛಾಯಪ್ರತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರು. ಮಂಡಳಿ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕಟಾಯಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರದಿಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಬಿಐ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಿದಿರುಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಎಸ್ಬಿಐ ಜೊತೆಗಿನ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ 9.67 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಮಂಡಳಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ 2024 ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10.06 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾದರಿ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ “ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ” (Standard Operating Procedure)ವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಐಟಿಸಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 109.19 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪರ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಘಟ್ಟ-3 ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2008-09ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. 4,396 ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 426 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೇಂದ್ರ 2009ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಲಾಗಿತ್ತು. ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ, ವೆಚ್ಚ ಉಲ್ಬಣವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 109.19 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಸಿಎಜಿ ವರದಿ 2013-14ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರೂ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಎಸಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ಕಾರಣ ಐಸಿಟಿ-3 ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ದಾವೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪೈಕಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ 11.54 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಬಂಧನೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ನಷ್ಟ ವಸೂಲಿಗೆ ಪಿಎಸಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ರಾಜಧನ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ತಡೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು: ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುವ ರಾಜಧನ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ನಿಯಮದಂತೆ ರಾಜಧನ ಪುನರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ (ಐಬಿಎಂ) ತಡವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ದರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕಾರಣ ರಾಜಧನ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ರಾಜಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ರಾಜಧನದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಸೂಲು ಮಾಡುವ ಷರತ್ತನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಿಎಸಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಧನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವ್ಯರ್ಥ ಕಲ್ಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪಿಎಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
