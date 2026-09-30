ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ, ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ: ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರುಗು
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಚ್ಚಣಿಕಿಯ ಗುರು ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನಾದರೂ ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
Published : September 30, 2026 at 9:08 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರಗು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಣಿಕಿಯ ಗುರು ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು.
"ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿ ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನವರ 25 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. 25 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 25 ಆನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನಾದರೂ ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ" ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ ಧ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1857ರ ಬದಲು 1823 ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೀರರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಗ್ರಹ.
ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು. ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಪುಣೆ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು. ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಲಿದೆ..?: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಹಿತಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಾಧಕರೊಬ್ಬರಿಂದ ಈ ಸಲ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ತವರು ಕಾಕತಿಗೂ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಿತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಉತ್ಸವದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಇದು ಜನೋತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬರಲಿದೆ. ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಫಲಪುಷ್ಪ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಭಾಗದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಅದ್ದೂರಿ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಉತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ 18 ಸಮಿತಿ: ಉತ್ಸವದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಿತಿ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ವಸತಿ ಸಮಿತಿ, ಊಟೋಪಚಾರ ಸಮಿತಿ, ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಿತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿ, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಿತಿ, ಸಾರಿಗೆ ಸಮಿತಿ, ಕಾಕತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರಣ ಸಮಿತಿ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ, ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಿತಿ, ಮಹಿಳಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟು 18 ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ: ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷವೂ ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸತೀಶ ಜಾರಕೊಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವುದು ಏಕೆ..?: "1824 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಕರೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಿತ್ತೂರು ಸೇನೆಯು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಕರೆಯನ್ನು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಅಂಗ ರಕ್ಷಕ ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂಗಾರೆಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉತ್ಸವ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 24 ಮತ್ತು 25ರಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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