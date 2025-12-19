ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ KMCRIನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭ
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Published : December 19, 2025 at 4:38 PM IST
ವರದಿ - ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ (ಐವಿಎಫ್) ಸೆಂಟರ್ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ (ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್), ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಾನವೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀಡುವ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ದೇಣಿಗೆ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಇತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಔಷಧೋಪಚಾರ ಹೇಗೆ?, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ 2.5 ದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಆರೋಗ್ಯದಡಿ ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ಯಾವುದರಡಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೈಡಲೈನ್, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಬಿಆರ್ಕೆಯಡಿ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಸಲಹೆ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ: ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು 2.5 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡರೋಗಿಗಳು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇ- ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಂಚಿತ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: