ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂತಸ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂತಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಕಟವಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆಟೋಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 23, 2026 at 6:26 PM IST

4 Min Read
ದಾವಣಗೆರೆ : ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಜನರ ಬಹು ದಿನದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕನಸನ್ನು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಗೀಟ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 1.6 ಕಿಮೀಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಒಕ್ಕೊರಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 200 ಆಟೋಗಳು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟವಾದಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಕುರಿತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)
ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (ETV Bharat)

ಕೆಎಸ್ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ : ಜ್ಞಾನಕಾಶಿ, ವಿದ್ಯಾನಗರಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಎಸ್ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋ ಹಿಡಿದು ತಾವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಆಟೋ ಸಂಚಾರ ದುಬಾರಿಯಾಗುತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರಿಯಾದರಂತೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತಿತ್ತು.

ಟೋಕನ್ (ETV Bharat)

ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್, ಆಟೋ ಮಾಲೀಕರು, ಚಾಲಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಎಸ್ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ : ಸೇವೆಯಿಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೌಂಟರ್​​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹತ್ತುವ ಆಟೋ, ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಏರಿಯಾದ ಹೆಸರು, ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ್, ಆಟೋ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೋಕನ್ ಬರಲಿದೆ.

ಸಂಚಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟೋಕನ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಅದನ್ನು ಪಡೆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಜಾಗ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಟೋಕನ್​ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಟೋಕನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೊರೆತಂತಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಎಸ್ಆರ್​​ಟಿಸಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ 50 ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 1.6 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 38 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಕೊಟ್ಟು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ (ETV Bharat)

ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಗೀಟ್ತಿಲ್ಲ : ಆಟೋ ಚಾಲಕ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 1.6 ಕಿಮೀಗೆ ನಾವು 40-50 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಪಿ ಆಗಿದ್ದ ಆರ್. ಚೇತನ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1.6 ಕಿಮೀಗೆ 26-30 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 2.2 ಕಿಮೀಗೆ ಕೇವಲ 38 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂದರೂ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಕಸಿದು ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಅನುಕೂಲವಂತ ಚಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಟೋ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಆಟೋಗಳು ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಆಗ್ತಿವೆ. ನಮಗಿಂತ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಡ್ರೈವರ್​​ಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೌಂಟರ್ (ETV Bharat)

1.6 ಕಿಮೀಗೆ 38 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ : ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅಜ್ಜು ಸಾಬ್ ಮಾತನಾಡಿ, '1.6 ಕಿಮೀಗೆ 38 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2.2 ಕಿಮೀಗೆ 38 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಲಾಸ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.‌ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಮೇಲೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಟ್ಟು 57 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ 42 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್‌ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೀಪೆಯ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 10:30ರ ನಂತರ 57 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಕೆಜಿ 84 ರೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, 2.2 ಕಿಮೀಗೆ 38 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

