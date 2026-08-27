ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಲೆಗೆ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಲೆಗೆ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 27, 2026 at 6:35 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಕಾನ್ಸ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಡಿ ಎಂಬವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರು ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಗಜೇಂದ್ರ ಎಂಬವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನನಗೆ ಆ.25ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ರೈಲ್ವೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಎಸ್ಹೆಚ್ಒ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲಿದ್ದು, 10 ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೂರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ. ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಯ್ದು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ. ತದನಂತರ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ವ್ಹೀಲ್ ಇರುವ ಕಬ್ಬಿಣ್ಣದ ರಾಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಏಳು ಬಾರಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ'' ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಠಾಣೆಯ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಲೆಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ: ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೃತ್ಯವೆಸಗುವಾಗ ಗಜೇಂದ್ರ ಪಾನಮತ್ತನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೊಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಆ.26ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಎಸ್ಪಿ ಸಾರಾ ಫಾತಿಮಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣ ಎಂದ ಸಹೋದರ: ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಗಲು ಪಾಳಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಸಹೋದರ ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಡುಪಿ: ಪತ್ರಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ; ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು