Watch video: ಪಶುವೈದ್ಯೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿಣಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಈ ನೀರಾನೆ ಮರಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮರಿ ಹಾಕದ ಹಂಸಿಣಿ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : April 15, 2026 at 5:14 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಯುವ ಪಶುವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿಣಿ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮಾರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀರಾನೆ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.
ಇಂದು ನೀರಾನೆಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ: ನೀರಾನೆ ಹಂಸಿಣಿಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ.
ಮೃತವಾದ ನೀರಾನೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ನೀರಾನೆಗಳಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅವಧಿ. ಹಂಸಿಣಿ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಭಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸಹ ಮರಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಭಾರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಮರಿ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಮರಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಭ್ರೂಣದ ಚಲನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಅದರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಅದರ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಭ್ರೂಣ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪಶು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೋಂಕು ಇದರ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ವರದಿ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಯುವ ವೈದ್ಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಹಂಸಿಣಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕದ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಅದು ಮರಿ ಹಾಕಿರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 19ರ ರಾತ್ರಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ಟ್ರೈನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇವರನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ವೈದ್ಯೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
