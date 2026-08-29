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ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 355ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ಮಹೋತ್ಸವ

ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು ಧನ್ಯರಾದರು.

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 355ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ಮಹೋತ್ಸವ
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 355ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ಮಹೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 7:09 PM IST

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ರಾಯಚೂರು: ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಎಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 355ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈಭಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ರಾಯರ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಯರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆದವು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರ ಧನ್ಯತೆ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ, ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪವಿತ್ರ 'ಶೇಷವಸ್ತ್ರ'ವನ್ನು ರಾಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಆಗಿಮಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ ನೇರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರ ಶೇಷವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.

ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಶ್ರೀಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 355ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ಮಹೋತ್ಸವ
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 355ನೇ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ಮಹೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ತುಂಗಾ ಪಾನ ಎನ್ನುವಂತೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಮಠದಿಂದ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಶವರ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ನಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮಠವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ.30ರಂದು ರಾಯರ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಆ.31ರಂದು ಉತ್ತರಾಧಾನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

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TAGGED:

RAICHUR
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ
ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ
SRI RAGHAVENDRA SWAMI

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