ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ PRC ಸೇವೆ: ದೇಶದಲ್ಲೇ PRC ನೀಡುವ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ; ಈ 9 ಅಂಶಗಳ ಪರಿಗಣನೆ
ಎಸ್ಐಆರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ PRC ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ನೀಡುವ ಹುನ್ನಾರ ಎಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ವರದಿ - ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ
Published : July 21, 2026 at 1:36 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಸ್ಐಆರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (PRC) ವಿತರಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಿಆರ್ಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (PRC) ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ SIR ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ PRCಯನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೋಮವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ನ್ನೂ ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಆರ್ ಸಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾಡಕಚೇರಿ, ಗ್ರಾಮ ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, CSC ಹಾಗೂ ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರದಿಂದ(ಜು.20) ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಆರ್ಸಿ ನೀಡುವ ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ನೀಡುವ ಹುನ್ನಾರ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿವೆ. ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಆರ್ಸಿ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
PRC ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ: ಈ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 1994ರಿಂದ PRC ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೂ SIR ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಪಿಆರ್ಸಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪಿಆರ್ಸಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಜ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪಿಆರ್ಸಿ ವಿತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವಾಗಿನ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಈಗ ಪಿಆರ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಪೈಕಿ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪಿಆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಪಿಆರ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಆರ್ಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧನಾನದಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದಡಿ ಪಿಆರ್ಸಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಹಾಶಿಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-2 ಪಿಆರ್ಸಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಅರ್ಹತೆ: ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಗತ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 9 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನನ-ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರಬೇಕು
- ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಳ-ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ತಂದೆ/ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪಾಲಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು.
- ಶಿಕ್ಷಣ-ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ/12 ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
- ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯ ವಾಸಸ್ಥಳ-ಅರ್ಜಿದಾರರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪಾಲಕರು ಅಥವಾ ಪತಿ/ಪತ್ನಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
- ವಸತಿ ಆಸ್ತಿ- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
- ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು- 2002 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ಆಧಾರ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು.
- ಸರ್ಕಾರ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ-ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ತಂದೆ/ತಾಯಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಅವಧಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು.
- ವಿವಾಹ-ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರಬೇಕು.
- ಇತರೆ ಪುರಾವೆಗಳು- ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ.
ಈ 9 ಅಂಶಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ: ಮೇಲ್ಕಂಡ ಈ 9 ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶದ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಅನರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಿಆರ್ ಸಿ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಾಖಲಾತಿ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತ ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದೇಶವೂ ಕಾರಣಸಹಿತ ವಿವರವಾದ ಆದೇಶ (speaking Order) ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಪಿಆರ್ ಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದು:
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಆರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪಿಆರ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 60 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಈ ಆದೇಶದನ್ವಯ ನೀಡಲಾಗುವ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ಮೀಸಲಾತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂ ಮಂಜೂರು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ರದ್ದತಿ: ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ವಂಚನೆ, ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಥವಾ ನಕಲಿ, ಕೃತಕ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಕಲಿ, ಕೃತಕ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸಲಿದೆ.
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