ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರಾಂಜಲಿ
ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಎ. ರಾಜ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 18, 2026 at 3:41 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಪೋಷಕರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಕರ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಅವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಎ.ರಾಜ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪುಟಾಣಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಟಿಕುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಕಲಿತಿದ್ದಾಳೆ.
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ 2ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಂ. ಬಿ. ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಎಂ. ಎಲ್. ರಂಜಿತಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಎ. ರಾಜ್, ತಮ್ಮ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 22 ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ "ಏಷ್ಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 2026" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಆರ್. ರಾಜ್ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕರೊಕೆ ಹಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹಾಡಬೇಕು?. ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಶೃತಿ, ರಾಗ, ತಾಳ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ಎಂ. ಎಲ್. ರಂಜಿತ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ತಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಎ. ರಾಜ್, 2 ವರ್ಷ ಕನ್ನಡದ 22 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾಡ್೯ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಗುನುಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಮಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಗಾಯಕಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಗಾಯಕಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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