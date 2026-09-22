ರಾಜಮನೆತನದ ಖಾಸಗಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜಮನೆತನದ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 22, 2026 at 1:38 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಜಮನೆತನದ ಖಾಸಗಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಜಮನೆತನದ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ದಸರಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅ.5 ರಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಡಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ನಡೆಸಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10:20ಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7:12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಜೋಡಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 8:35 ರಿಂದ 9:05ರೊಳಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರೆ, 11:45ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:05ರೊಳಗೆ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ, 1:40 ರಿಂದ 2:05ಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕನಕ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಪರ್ಯಂತ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:10 ರಿಂದ 10:30ರ ತನಕ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ಸಾಯಂಕಾಲ ದರ್ಬಾರ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಅ.18 ರಂದು ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯುಧ ಪೂಜೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಮಹಾನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂಡಿ ಹೋಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 6:30ಕ್ಕೆ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ 8:30ರಿಂದ 8:50ರೊಳಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. 9:15ಕ್ಕೆ ಚಂಡಿ ಹೋಮ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಗಲಿದೆ. 11:32ರಿಂದ 11:52ರೊಳಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅರಮನೆ ಆನೆ, ಹಸು, ಕುದುರೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯದಶಮಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಆನೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ 8:15ಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 9:30 ರಿಂದ 10:10ರೊಳಗೆ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ಬಳಿಕ ಸಿಂಹ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಲಿದ್ದು ನ.19 ರಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜಮನೆತನದ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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