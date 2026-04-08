ETV Bharat / state

ಯುವತಿಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಲ, ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ: ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಆಗ್ರಹ

ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

UNION MINISTER PRALHAD JOSHI
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 8, 2026 at 9:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಎರಡು ಯುವತಿಯರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಆರೋಪಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುವತಿಯರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ‌ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯುವತಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕೇಶ್ವಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವೆ. ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರ ಕಡೆ ಇದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

"ಕೆಲ ಪುಡಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮೀರ್​ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದು ಹೋರಾಟ ಭೂಮಿ‌. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್​ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ ಎಂದರು.

ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಜೋಶಿ: ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹಿಡಿದ 380 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇನು‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? 370 ಎಲ್​ಪಿಜಿ‌ ಆಟೋ ಔಟ್​ಲೆಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ 70 ಸರ್ಕಾರಗಳದ್ದು. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಲ್ಕೈದು ತಾಸು ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಆಟೋಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ದರ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಸಹಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಈ‌ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲವಾ? ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಡಿ.ಕೆ. ಅವರು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು. ನಾವು‌ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಡಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಎಂ ಮಾಡಲ್ಲ‌ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

TAGGED:

DHARWAD
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ
SEXUAL ASSAULT CASE
ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ
UNION MINISTER PRALHAD JOSHI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.