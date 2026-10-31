ದಮ್ಮಿದ್ದರೆ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆದುರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸವಾಲು
Actor Prakash Raj on SIR: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನುಸುಳುಕೋರರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 31, 2026 at 4:38 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದಮ್ಮು, ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆದುರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ನೇರ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಾನು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೇರ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತಗಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ತಿರುಚುವಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೂವರೂ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎದುರು ಕುಳಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆದುರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರಲಿ, ಜನರಿರಲಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡದೇ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿ. ಮತಗಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಡುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಬೇಕೇ? ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಇಬ್ಬರು ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಪೋಲು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನುಸುಳುಕೋರರಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 5.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ! ಕೇವಲ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಿ, 5.5 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಗೋಳುಹೊಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಡವರು ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಮತಗಳ್ಳತನ: ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ 70-80 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಬಡ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿನಾಯಿತಿ ಏಕೆ?: ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ 'ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿನಾಯಿತಿ' ಕಾನೂನು ತರಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೇ ಇಲ್ಲದ ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು? ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಈ ರಕ್ಷಣೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಕ್ರಮ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತ ನಂತರ ಕೇವಲ ಐದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 42 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಈಗ 2 ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತಗಳ್ಳತನವಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮತ ನಾಪತ್ತೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆಬ್ಸೆಂಟ್/ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಎಂದು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 20ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಬದುಕಿರುವವರನ್ನೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಆಪಾದಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಮತವನ್ನೇ ತೆಗೆಯಲು ನೋಡಿದರು, ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ 6 ಹಾಕಲ್ಲ: ನಾನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ (Shifted) ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವೋಟರ್ ಐಡಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಂದರು. ನಾನು ಹೊಸ ಮತದಾರನಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್ 6 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈವರೆಗೆ ನಾನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಸಿ.ಟಿ.ರವಿಗೆ ನೇರ ಚಾಲೆಂಜ್ – ಬಂದು ನೋಡಲಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರು 90 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ.ಟಿ.ರವಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. 100 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲ, ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸ್ತವ ನೋಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಯುವಕರನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಜನರನ್ನು 'ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದರ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬುದ್ಧ, ಗಾಂಧಿಯ ದೇಶ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಮತದಾನದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜನರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಆಂದೋಲನ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಜನರ ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿಸಲು ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಜನರೆದುರು ಇಟ್ಟು, ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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