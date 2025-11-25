ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ ಅವರು ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟವನ್ನೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡುವ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
Published : November 25, 2025 at 12:09 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಪರೀತ ಹಾವಳಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ ಎಂಬುವರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿನೂತನ ಪದ್ದತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟ' ಎಂಬ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದವರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಮಂಚಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ನೆಲೆ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ 'ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟ' ವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 4 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಡಕೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಕಾಫಿ, ಕೋಕೊ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಡು ತೋಟದ ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ?: ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ತೋಟವಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಡು ಮಾದರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯದಿರುವುದು. ಆದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ, ದ್ವಿ-ವಾರ್ಷಿಕ, ತ್ರಿ-ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ, ಬೇರು, ಗಿಡ, ಬಳ್ಳಿ, ಕುರುಚಲು ಗಿಡ, ಮರ, ಹೆಮ್ಮರ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸುಮಾರು 80 ಭಾಗ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಸಿಲಿನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಮರ, ಮೇವು, ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆ, ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳು, ಮರಮುಟ್ಟುಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಸಸ್ಯಗಳು, ಸುಗಂಧ ಸಸ್ಯಗಳು, ಬಳ್ಳಿ-ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಹಿತ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಮಳೆ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕರು: ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು -ನೆರಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯ ಅಂತರವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸಾಲು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ಅಗೆತ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾಡು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆರಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಆಗ್ಗಾಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಔಷಧ ಮರಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಮರಗಳು, ಹಣ್ಣು -ಹೂ ಮರಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು, ಬಳ್ಳಿ - ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದವರು ಇವರ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿಕರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ ತಮ್ಮ ತೋಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯ ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇವರು 2011ರಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಯವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳು: ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗದಂತೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ದರಕು, ಸೊಪ್ಪು, ಮರಹಾಸುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳದಂತೆ ಮರ - ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆರಳು ಆದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಇವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರೆಹುಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಇಂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀರಿದ್ದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹನಿ ನೀರು ಬಳಸಿ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ 14 ಉಪ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಆವಿಯಾಗದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಮಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ ಅವರು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೃಷಿ: ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಕಾಡು ತೋಟ, ಔಷಧ ವನ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಗಿಡ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ ಅವರು, ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ತಗಡು ಮಾದರಿಯ ಬೇಲಿ ಮಾಡಿ ತೋಟದ ಸುತ್ತಲು ಅಗಳವನ್ನು (ಟ್ರಂಚ್) ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡುತೋಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲು ಟ್ರಂಚ್ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ನೀರು ಇಂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು 36 ಅಡಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಕಾಲುದಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹರಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಬಾರದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡು ತೋಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನದೇ ಇರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷವಿಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಫಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುತಂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಬೇಲಿಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಫಂಗಸ್" ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಮಾಡಿ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ಆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತೆಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಡೊ ದ್ರಾವಣ ಬಳಸಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಸಸ್ಯ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ತಾನಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಕೀಟಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಬಳಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೇನು, ದುಂಬಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಕ್ಕಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅನೇಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಅರಿಶಿಣ, ಶುಂಠಿ, ಭ್ರಂಗರಾಜ, ಕಾಲಮೇಘ, ಒಂದೆಲಗ, ಕಚೋರ, ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಿಶಿಣ ಎಂಬ ಔಷಧ ಗುಣದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬಾಳೆ, ಚವ್ಯ, ಗಳಂಗ, ದಾಲ್ವಿನ್ನಿ, ಮಧುನಾಶಿನಿ, ಸೆಲೆಶಿಯ, ಪಾನ್ಪತ್ರೆ, ರಾಸ್ನ, ಶತಾವರಿ ಎಂಬ ಸಾಂಬಾರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೂವಿನ ಮರಗಳಾದ ಮಂದಾರ, ಅಶೋಕ, ಏಂಟಿಗೊನೆ, ಮದುಕ ಪುಪ್ಪ, ಮನೋರಂಜಿನಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸುಳಿಹೂ, ಶಂಕಪುಪ್ಪ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ, ಹಲಸು, ಮಾವು, ಚಿಕ್ಕು, ಬಟರ್ಫ್ರೂಟ್, ಎಗ್ಫ್ರೂಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ, ನಿಂಬೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಚಿ, ಸೀತಾಫಲ, ಕೋಕಂ, ಪೇರಲೆ, ಗೇರು, ನೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹದ ಸಂಗತಿ.
ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಡು ಮರಗಳಾದ ದೂಪ, ಹಾಲುಮಡ್ಡಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಶಿವನೆ, ಕೋಣನಕೋಡು, ನಿಶನಿ, ಅರ್ಜುನ, ಅಶೋಕ, ಆಗರ, ಮ್ಯಾಪಿಯ, ಸೋಲೇಶಿಯ, ಬಬಲಾಂಗ, ಮಧುನಾಶಿನಿ, ಚಿತ್ರಮೂಲ, ಕಚೋರ, ಕಾಲಮೇಪ, ಭ್ರಂಗರಾಜ, ಮರಹತ್ತಿ, ದೇವದಾರು, ತೇಗ ಮಹಾಗನಿ, ಬಿದಿರು, ದೋಬಾಂಗ, ಸಂಪಿಗೆ, ರಂಜಲು, ಅಕೇಶಿಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಡು ಮಾದರಿ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ, ನನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಕಾಡು ತೋಟ, ಔಷಧ ವನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರು ಗಿಡಗಳೆಂದು ವಿಗಂಡಿಸಿರುವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವೆ. ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಯಾವ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಾದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವೆ. ಕಾಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ, ದ್ವಿ-ವಾರ್ಷಿಕ, ತ್ರಿ-ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ ಬಹು ವಾರ್ಷಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಷಿ ಜೋಡಿಸಿರುವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಡಿಯಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೋಡಣೆ: ಪ್ರಕಾಶ ಅವರ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಾಹಿತಿ ಬಂದಗದ್ದೆ ರಾಧಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತಾವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಬದಲಿಸದೇ, ಇರುವ ಕಾಡಿನಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಮೆಣಸು, ಸೂಚು ಮೆಣಸು, ಹಾಲು ಮೇಘ, ಒಂದೆಲಗ ಹೀಗೆ... ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಹಿಪ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವು ಸಿಗಬೇಕು, ನಾವು ಬದುಕುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾನಿ ಮಾಡದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃಕ್ಷ, ಬಳ್ಳಿ, ಗೆಡ್ಡೆ ಹೀಗೆ ಪಂಚ ತರಂಗಿಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಚು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, ಆಸಕ್ತ ಕೃಷಿಕರು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುಂತಹ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ, ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಇವೆ: ಯುವ ಕೃಷಿಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೆಳೆಯ ಜೊತೆ ಕಾಡು ಬೆಳೆ ಸಹ ಇದೆ. ಅಡಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ, ಔಷಧ ಸಸ್ಯಗಳು, ಇನ್ನೂಂದು ಕಡೆ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆ ಹೀಗೆ... ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ಅಡಕೆ ಜೊತೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸಹಜ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೆ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳೇ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆ, ಅರ್ಧ ಎಕರೆ, ಕಾಲು ಎಕರೆ ಹೀಗೆ... ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಉತೃಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಂತಹ ಯುವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.