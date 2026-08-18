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ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರ: ಡಿಐಜಿಪಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಖನಗಾವಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ

ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕ ಜಿನೇಂದ್ರ ಖನಗಾವಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರ: ಡಿಐಜಿಪಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಖನಗಾವಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 8:40 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಸೇರಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಡಿಐಜಿಪಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಖನಗಾವಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಅವರು, 11-08-2026 ರಂದು ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕ ಜಿನೇಂದ್ರ ಖನಗಾವಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲನ್ನೇ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ, ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ರೌಡಿಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಾಬೀತಾದವರು ಜೈಲನ್ನೇ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ VIP ಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈದಿಗಳು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯೆ?. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿಷಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ, ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇನೆನೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ನಾನೇ ಜೈಲ್ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು?. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ VVIP ಟ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೆ?. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಗಸ್ 12ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆಂದು ಟಿವಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?. ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿದೆಯೇ?. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣಾ ಹಾಗೂ ಸಜಾ ಬಂಧಿಗಳನ್ನು Alphabetic ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು VIP ಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಧಿಗಳೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 11-08-2026 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ನಗರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (ಸಿಸಿಬಿ) ರವರು ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ-3ರ ಹಿಂಭಾಗದ ಭಾಗ-1ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂಧಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1528, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ರೆಡ್‌ಮೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ (ಸಿಮ್ ಸಹಿತ), 1 ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್, 1 ಡೈರಿ, 1 ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ ಸ್ಯಾನ್‌ಡಿಸ್ ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.


ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರಾಗೃಹದ ಯಾವುದೇ ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ VVIP ಟ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವಾ ಕೈಪಿಡಿ, ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

11-08-2026 ರಂದು ನಗರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (ಸಿಸಿಬಿ) ಇವರು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಈರಣ್ಣ ರಂಗಾಪೂರ, ಜೈಲರ್ ರಾಜೇಶ್ ಧರ್ಮಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ಸಜ್ಜನ್ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

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