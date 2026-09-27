ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್: ನಟ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾಗೌಡಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ
ಈಗಾಗಲೇ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್, ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2026 at 1:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ಎಸ್. ರಾವ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ (ಅಪ್ರೂವರ್) ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 28) ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾಳೆ 59ನೇ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್, ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ದಿನದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು (ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ) ಸೋಮವಾರ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಷ್ನನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತನ ಬಳಿಯಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣದ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು (ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್) ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರದೋಷ್ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ನಾಳೆ ನೀಡಲಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದೋಷ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ.
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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