ಮೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಳಾದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾ ಕುಲಾಲ್
ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 5 ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು, 4 ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಬಾಲಕಿ ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಾರ ಹರೀಶ ಮಾಂಬಾಡಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 4:07 PM IST
ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): "ಮುದ್ದು ರಾಮನ ಬಂಟ ಹನುಮಂತನೆ" ಎಂದು ಈ ಪುಟಾಣಿ ಹಾಡಿದರೆ, ಸುತ್ತ ಕೇಳುಗರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಭಜನೆ, ದೇವಿಯ ಸ್ತುತಿ, ಕಟೀಲು ತಾಯಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಈ ಪುಟಾಣಿಗೆ ಹಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಠಪಾಠ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೈಪಲ ನಿವಾಸಿ ಯಾದವ ಕುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾ ವೈ. ಕುಲಾಲ್ ಇದೀಗ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಈಕೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಗಾಯನ ವೈಭವ ಇದೀಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತುಗಳೇ ಹೊರಡದ ಈ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾ ವೈ. ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (ಐಬಿಆರ್) ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಭಜನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇರಣೆ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಳ ತಾಯಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಳ ಅಕ್ಕ ಸಾನಿಧ್ಯ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಈಕೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಜತೆಗೆ, ದೈಪಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯುವ ಭಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಅವಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ತಾನೇ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಗುನುಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಈ ಅಪೂರ್ವ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ: ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ (ಜನನ: 11 ನವೆಂಬರ್ 2023), 5 ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಈಕೆ ಪಠಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಭದ್ರಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಸ್ತುತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಒಟ್ಟು 4 ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಐಬಿಆರ್ ಅಛೀವರ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಕಿ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
"ಮಗಳು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಭಜನೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹಾಡಲು ಕಲಿತಳು. ಅವಳಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಳ ತಾಯಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮನೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಾತಾವರಣವೇ ಮಗುವಿನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧನ್ಯತಾಭಾವ ಮೂಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಯಾದವ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು, ತೊದಲು ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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