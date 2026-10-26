ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಭೆ ಆರಂಭ: 81 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಭಾಗಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 1:16 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕರೆದ ಸಭೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ, ಸಂಗಮೇಶ ನಿರಾಣಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್, ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ ಸರನಾಯಿಕ ಸೇರಿ 81 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ, ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ, ಮಹೇಶ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ತಮ್ಮಣ್ಣನವರ, ಸಿ.ಎಸ್. ನಾಡಗೌಡ, ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದು ಸವದಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ, ಹಣಮಂತ ನಿರಾಣಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಾಂಡಗೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಗರಂ: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿಎಂ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡರು. ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಿರಿ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಿರಿ..? ಬೇಕಾದರೆ, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಭೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕ ಸಂಗಮೇಶ ನಿರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಳು ಕುಂಠಿತವಾಗಿವೆ. ರೈತರ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಉಳಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು".
"ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬದ್ಧ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ರೈತರು ಟನ್ಗೆ 5,500 ರೂ., 6,500 ರೂ. ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರಂಗರಾಜನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಎಸ್ಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುದಿನಗಳ ಹೋರಾಟ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ" ಎಂದು ಸಂಗಮೇಶ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, "ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ ವಿಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಸಕರು ಸಹ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ 300 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಿಎಂ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರೈತರ ಸಭೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಳಿಕ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಬಿಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ 20 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಂದು ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಭೆ ಮಾಡಲಿ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ" ಎಂದರು.
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