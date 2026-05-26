ಸಿಎಂ ಗಾದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಟೈಮ್ಲೈನ್
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ನಡುವೆ ಸೆಣಸಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 4:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದವು.
ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಒಂದು ಬಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂಚ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದನ್ನೂ ಮುಂದೂಡಿತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲಿಗ ಶಾಸಕರ ಗುಂಪು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಲಾಬಿ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಬಿರುಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿನ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಸಿಎಂ ಗಾದಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಾದ ಬಳಿಕ 1999-2004ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ - ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ.
2018-2019ರಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ: 2018ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಬಹುಮತ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆದರು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಮೈತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪತನ ಕಂಡಿತು. ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಿಂದಾಗಿ ಆಡಳಿತರೂಢ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪತನವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.
2011-2012ರಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ: ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದ್ದರು.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 2008, 2019ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮರಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಂತರಿಕ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
1980-1990ರವರೆಗೆ ಇದೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ:
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಹೋರಾಟ: ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಹೆಗಡೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಸಸ್ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್: 1990 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದೊಳಗೆ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಇದು ಪಕ್ಷದ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಡ್ರಾಮಾಗಳಿವು
|ವರ್ಷ
|ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ
|ವಿವರಣೆ
|2006
|ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಜೆಡಿಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ.
|2007
|ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ವಂಚನೆ
|ಮೈತ್ರಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ
|2018
|ಅತಂತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ
|ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ
|2019
|ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ 2.0
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳ ನಂತರ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
|2023
|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು
|ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ- ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ. ಸಿಎಂ 2.5ವರ್ಷಗಳ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಾತ್ರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಂತರಿಕ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಆಯಾಮ: ರಾಜ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಈ ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿರದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೈತ್ರಿಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
