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ಭಾರಿ ಮಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಖಾನಾಪುರದ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​​ಗೆ 20-30 ಕಿಮೀ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ!

ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡಂಚಿನ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವರದಿಗಾರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ರಿಪೋರ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

POWER CUT DUE TO HEAVY RAIN
ಖಾನಾಪುರ ಕಾಡಿನ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕಷ್ಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 8, 2026 at 6:02 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಒಂದೆಡೆ ಸಂತಸ ತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರನ್ನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ದೂಡಿದೆ. 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಭೀಮಗಡ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾದರೆ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದೂಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

Power Cut Due To Heavy Rain
ನೇರಸೆ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)

ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಹೊಲ್ಡಾ, ಅಮಗಾಂವ, ಚಿರಕಾನೆ, ಕೊಂಗಳಾ, ಗವಾಳಿ, ಪಾಸ್ತೋಳಿ, ಅಶೋಕನಗರ, ನೇರಸೆ, ತೇರೆಗಾಳಿ, ಹಬ್ಬಾನಟ್ಟಿ, ಕಾಲಮನಿ, ಮಂತುರ್ಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಡೊಳಗಿನ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಟ: ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದು, ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ಐದಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲೇನೋ ಬೆಳಕಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಇನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 20 - 30 ಕಿ.ಮೀ. ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಖಾನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ನೇರಸೆ, ಚಿಕಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಇರುವ ಅಮಗಾಂವ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಹೊಲ್ಡಾ, ಚಿರಕಾನೆ, ಕೊಂಗಳಾ, ಗವಾಳಿ, ಪಾಸ್ತೋಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಕಚ್ಛಾ ದಾರಿ ಇದೆ. ಕೊಂಗಳಾ, ಗವಾಳಿ, ಪಾಸ್ತೋಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂಡೂರಾ ನಾಲಾಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ.

Power Cut Due To Heavy Rain
ನೇರಸೆ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)

6 ದಿನಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ: ನೇರಸೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೈಟ್ ಹೋದರೆ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ದಿನಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊಬೈಲ್​​ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ಡ್​​ ಆಫ್​ ಆಗಿವೆ. ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ, ಕರೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರೂ ಯಾರೂ‌ ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

POWER CUT DUE TO HEAVY RAIN
ಹಣತೆ ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ‌ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋದರೆ 15 ದಿನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ: ನೇರಸೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಡಿ.ಕೆ.ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ‌ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋದರೆ 15 ದಿನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ,‌ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೀವನ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

POWER CUT DUE TO HEAVY RAIN
ಹಣತೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)

ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. 42 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅಶೋಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

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TAGGED:

POWER OUTAGE IN 25 VILLAGES
POWER CUT IN KHANAPUR
BELAGAVI
MONSOON EFFECT
POWER CUT DUE TO HEAVY RAIN

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