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ಕೋಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಶುಲ್ಕ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಮುಷ್ಕರ

ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 5 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮಾರು 6,000 ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಘ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Karnataka Poultry Traders Begin Two-Day Strike
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮುಷ್ಕರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 6:21 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋಳಿ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯೂ ಈ ಮುಷ್ಕರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 5 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮಾರು 6,000 ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಘ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೆಪಿಟಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಉದ್ಯಮವು ಸಗಟು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸದೇ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹5 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ಅಂದಾಜು ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ -19ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಿಂದ ಸಿಗುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಹತ್ವ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಬದಲು, ಸರ್ಕಾರ ಕೋಳಿ ಉಪ - ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಕೆಪಿಟಿಎ ಸದಸ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಮರುದ್ದೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಟೆಂಡರ್ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಾಲವಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯೂಆರ್-ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹5 ನೀಡಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ₹18 ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಟೆಂಡರ್ ಒಂದು ಹಗರಣವಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BENGALURU
POULTRY WASTE
KARNATAKA POULTRY TRADERS
ಕೋಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಶುಲ್ಕ
POULTRY TRADERS PROTEST

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