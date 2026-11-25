ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಸಾಕಣೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿ 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಈ ವಲಯವು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 5:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕರ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೈತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೈತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸುಮಾರು 25,000 ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ವಲಯವು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳ ವಿಳಂಬ: 2021ರಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 6.20ರೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ (ಒಪ್ಪಂದ ಆಧಾರಿತ) ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 10ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಈ ಆದೇಶ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶವಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವಿದ್ದರೂ, ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆಯು ಅನೇಕ ರೈತರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ದಿವಾಳಿಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ 6 ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
- ಸಾಕಣೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10ರೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಮುಂಬರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಸೂದೆ, 2022' ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು.
- ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯಿದೆ, 1964'ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 95(1)ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕು.
- ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರಿಗಳು, ಮೇವು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕು.
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