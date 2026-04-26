ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ: ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿಸಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲೀಕರು
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳಿಂದ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : April 26, 2026 at 1:47 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕೋಳಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಶಾಖ ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೋಳಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೋಳಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದೆ. ಶೇ.38 ರಿಂದ 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಕೋಳಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿವೆ.
ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾವೇರಿಯ ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಭು ಪತ್ರಿ, ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗಡುಗಳನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸಲು ಜೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳು ನೀರನ್ನು ಸದಾ ಚಿಮ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ತಗಡುಗಳ ಬಿಸಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊರಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಪೈಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಪ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿನೀರು ಹೋಗಿ ತಂಪಾದ ನೀರನ್ನು ಕೋಳಿಗಳು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಕೋಳಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೋಳಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೇ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು ಪತ್ರಿ.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕೋಳಿಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನವವರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇದೆ.
ಪ್ರಭು ಪತ್ರಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ 50 ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಬಂದಾಗುವುದು ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೂನ್, ಜುಲೈವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಫಾರ್ಮ್ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೋಳಿಗಳ ಫಾರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಜೆಟ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ ಮೇಲಿನ ತಗಡು ಕಾಯ್ದು ಒಳಗೆ ಬಿಸಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತಂಪಾದ ನೀರು ತಗಡಿನ ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜೆಟ್ ನೀರಿನಿಂದ ತಣ್ಣೀರಿನ ಚಿಮುಕಿಸುವಿಕೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ತಗಡು ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತಂಪಾದ ನೀರು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಗಳು ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉತ್ಫಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್- ಜುಲೈವರೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
