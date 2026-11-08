ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಯ ಬದಲು ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಮಾರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕುಂಬಾರರು
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣತೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
Published : November 8, 2026 at 8:17 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದ ಹಣತೆಗೆ ಗಾಣಿಗ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ರೈತ ಬೆಳೆದ ಬತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಕುಲವಿಲ್ಲದ ಬೆಳಕು ನೋಡಾ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದ ಹಣತೆಗಳು ಈಗ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸುವ ಗಾಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಕುಂಬಾರರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇತರೆ ಕುಂಬಾರಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನಗಳಂದು ಹಣತೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಂಬಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ತಿಂಗಳು ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಹಣತೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ವಯೋವೃದ್ದರು, ಚಿಣ್ಣರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣತೆ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡು ಇಂಚಿನಿಂದ ಹಿಡಿದ 6 ಇಂಚು ವಿಸ್ತಾರದ ಹಣತೆಗಳು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಯ ಬದಲು ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ: ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ನೋಡಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಪಿಂಗಾಣಿಯ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕುಂಬಾರರು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳು ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇತ್ತ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಹಣತೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳೂ ಸಹ ಕುಂಬಾರರ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಕೇಳಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದು ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳತ್ತ.
ಪಿಂಗಾಣಿಯಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ: ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದು, ಏಕತಾನತೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪಿಂಗಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣತೆಗಳು, ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣತೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ ಜನ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಕಾರಣ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅವುಗಳನ್ನು ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಂಬಾರರು ಮಾಡಿದ ಹಣತೆಗಳು ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳೆಂದರೆ ಜನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಕುಂಬಾರರು: ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕುಂಬಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೀಗ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಖರೀದಿಸಿ ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ಹಣತೆ ಮಾರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣತೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಜನ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕುಂಬಾರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಕುಂಬಾರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂತಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಸತ್ತಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಸಹ ಹಣತೆ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದೀಪಾವಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುವ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ದಸರಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾದರೂ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮುನ್ನಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮುಂಜಾನೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಕುಳಿತವರು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 600 ಹಣತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬದಲು ಮಗಿ, ಬಿಂದಿಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಹಣತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನ ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಿಂಗಾಣಿ ಹಣತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಗಾಣಿ ರೇಡಿಮೇಡ್ ಹಣತೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹಣತೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಣ್ಣು ತುಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬದುಕು ಕಷ್ಟಕರ. ಬಟ್ಟೆ ಸುಡಬೇಕು, ಸುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೀಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಕೆಲಸ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಣುಕಾ ಕುಂಬಾರ್.
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