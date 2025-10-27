ಹರಿಹರ To ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ಹರಸಾಹಸ: ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು!
ಹರಿಹರದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಭಯಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
Published : October 27, 2025 at 3:16 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಹದೆಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಾಯ್ತೆರೆದಿವೆ. ವಾಹನ ಸಾವಾರರು ಯಮಸ್ವರೂಪಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಣದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ವಾಹನದ ಸಮೇತ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹರಿಹರದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಥೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಮಗೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ, ಬದಲಿಗೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಕರಾವಳಿಯ ಉಡುಪಿ, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹರಿಹರ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನೆಗುದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ, ನ್ಯಾಮತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಈಗ ತೀರ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ದರ್ಶನ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಭಯಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಸಮೇತ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡ್ಮೂರು ತಾಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸವಾರರು.
10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತನಕ ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಿತು. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಪಥ ಇಲ್ಲವೇ, ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಮಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ 2-3 ತಾಸು ಹಿಡಿದರೆ, ಹರಿಹರದಿಂದ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಮತಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಳುದ್ದದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಹರ ಟು ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಮಧ್ಯೆ ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಯಮಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಧ್ವಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ 18-20 ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಂಸದೆ ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು: "ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಗುಂಡಿ ಬೀಳಲ್ಲ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಬರಲು ಮತ್ತು ಹೋಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ತೆರಳಬೇಕು. ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಕೂಡ ಇವೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ-ಹರಿಹರ ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ, ಇದನ್ನೇ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಬಹಳ ಜನ ಬಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾಹನ ಸವಾರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ.
ರಸ್ತೆ ಹುಡುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ: "ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವಾಹನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನ ತೆರಳಲು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು. ನಾನೇ ಮೊನ್ನೆ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಮಯ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೈತರು ನಡೆದುಕೊಂಡೆ ಸಂಚರಿಸವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹರಿಹರ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತನಕ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜನ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕುಂಬಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ.
