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99 ದೇಶಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುತ್ತಿವೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ..!

ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ 99 ದೇಶಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ.

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ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 4:07 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ದೇಶಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಸಾಧನೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ನದಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಅಂಚೆಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅಂತಹ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ 99 ದೇಶಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾದಾಗ, ಮುದ್ರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 16 ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರದ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 99 ದೇಶಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.

postage-stamps-depicting-the-railway-history-of-99-countries-are-on-display-at-the-railway-museum-in-mysuru
ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ (ETV Bharat)

ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ರುಮೋನಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಕ್ಯೂಬಾ, ಸೊಮಾಲಿ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಮಾರ್, ಅಂಗೋಲಾ, ರಷ್ಯಾ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ತಾಂಜನೀಯ, ಸಿಸಿಲಿ, ಲೂಸಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೀನಾ, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನ್, ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 99 ದೇಶಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಾರು ನೀಡಿದರು ಅಂಚೆಚೀಟಿಯನ್ನು? : ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಾದ ಎಂ. ಎನ್. ಮೋಹನ್ ವೆಲಾಚಾರಿ ಅವರು, 2020ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 99 ದೇಶಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಇವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಈ ಅಂಚೆ - ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ದೇಶದ ಹಾಗೂ ನಾನಾ ದೇಶಗಳ ಗತಕಾಲದ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

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ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು (ETV Bharat)

ರೈಲು ಓಡಾಟ, ರೈಲು ಓಡಾಟ ಮಾಡಲು ಕಾರಣರಾದವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ಮೀಟರ್‌ಗೇಜ್, ನ್ಯಾರೋಗೇಜ್, ಬ್ರಾಡ್‌ಗೇಜ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ದೇಶಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ರೈಲು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಪತ್ರದ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳು ಇರುವ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ 99 ದೇಶಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಸುಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? : ಮಹಾರಾಣಿ ಸೆಲೂನ್ ಕೋಚ್, ಮೊದಲ ರೈಲಿನ ಇಂಜಿನ್, ಸ್ಟಿಮ್ ರೈಲು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇಂಜಿನ್, ಆಟ್ಸಿನ್ ರೈಲ್ ಮೋರ್ಟಾ ರ್ಕಾ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಲು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು, ಇಎಸ್ 506 4-6-2 ಮೊದಲ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಜಿನ್, ನಾನಾ ರೈಲು ಇಂಜಿನ್​​ಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ.

postage-stamps-depicting-the-railway-history-of-99-countries-are-on-display-at-the-railway-museum-in-mysuru
ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ. ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ದೇಶಗಳ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಗೈಡ್ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಾದ ಎಂ. ಎನ್. ಮೋಹನ್ ವೆಲಾಚಾರಿ ಅವರು, 2020ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ನವೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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M N MOHAN VELACHARY
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