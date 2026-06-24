ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ; ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ 8 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಶವದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ!
ತಂದೆ ನಿಧನವಾಗಿ 8 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆತನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಪರಸ್ಪರ ದೂರು, ಪ್ರತಿದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 24, 2026 at 9:15 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕು ಶಿರಬಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಮಕ್ಕಳೇ ಪರಸ್ಪರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ದೂರು - ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಳೆದ ಜೂನ್ 15 ರಂದು 75 ವರ್ಷದ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಬಸಾಪುರ ಎಂಬ ವಯೋವೃದ್ದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಮೃತ ಗುರುಬಸಪ್ಪನಿಗೆ ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಬಸಾಪುರ ಎಂಬಾತ ಹಿರಿಯ ಮಗ, ರೇಖಾ, ಸುಜಾತ, ಗಿರಿಜಾ, ಪಾರ್ವತಿ ಸಹೋದರಿಯರು. ತಂದೆಯದ್ದು ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲಾ, ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಅಣ್ಣ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ತಂಗಿಯರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ರವಿ ಸವಣೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ನೂರೆಂಟು ಅನುಮಾನ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶವ ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪರಸ್ಪರ ದೂರು ಪ್ರತಿ ದೂರು ನೀಡಿ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರು ಕಲಹಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಶವ ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ಮೃತ ಗುರುಬಸಪ್ಪನಿಗೆ 27 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ತಂದೆಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮನನೊಂದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ರವಿ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣ ರವಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಸಹೋದರಿಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂಗಿಯರೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರವಿ ಬಸಾಪುರ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಶವ ಹೊರತೆಗೆದು ಮೃತದೇಹದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಕೊರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಶವ ಹೊರ ತೆಗೆದ ಪೊಲೀಸರು, ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸವಣೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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