ETV Bharat / state

ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪಿಒಪಿ ಕಾಟ: ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ; ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಮನವಿ

ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವೂ ಕೂಡ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HAVERI CLAY GANESHA IDOLS ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026
ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2026 at 10:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಜಾಗಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದವಾದ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಜ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಲಾವಿದರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಶತಮಾನನಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಅತಿಯಾದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನೈಜ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪಿಒಪಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿದರೇ ಅದು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಲಚರಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಹ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಒಪಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾವಿದರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HAVERI CLAY GANESHA IDOLS ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಕಡಿಮೆ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ: ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್​​​​ ಆಫ್​​​ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲದೆ ನುಣುಪಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್ಡ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನನಾರು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಪೌಡರ್ ದ್ರಾವಣ ಕಲಿಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು.

ಕಲಾವಿದರು ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಚೆಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೂರು ದಿನ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಜನರು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದರು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್, "ಪರಿಸರ ಕೆಡಲು ನಾವೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ತಲೆತಲಾಂತರಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ನಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪಿಒಪಿಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಲಕಸುಬು ಬಿಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲೆ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ".

"ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಕಲೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 40 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ದರ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ" ಎಂದು ಕಲಾವಿದ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಮೌನೇಶ ಕಮ್ಮಾರ್, "ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದೇ ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರುವ ಸಮಾಜ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು".

"ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿಂದಲೇ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ 2012 ರಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ತಯಾರಿಸಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಸಹ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮೌನೇಶ್ ಕಮ್ಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ ದಾನಮ್ಮನವರ್, "ಮುಂದೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದು. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿರಬೇಕು, ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆ ತಂಡ ಎರಡ್ಮೂರು ಕಡೆ ದಾಳಿ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು. ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ

TAGGED:

HAVERI
CLAY GANESHA IDOLS
ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026
POP GANESHA IDOLS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.