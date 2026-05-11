ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಗಣ್ಯರು ; ಅವರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ - ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ

ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ, ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

Randeep Singh Surjewala
ರಣದೀಪ್‌ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 3:45 PM IST

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ, ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.‌

ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುಧಾಕರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.‌ ಈ ವೇಳೆ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಕೆಲವರು ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು.

ಜಾತಿ ಮತ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಜನಸೇವೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿದವರು : ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ರಣದೀಪ್‌ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಸುಧಾಕರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು. ಜಾತಿ-ಮತ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಜನಸೇವೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿದವರು. ಸುಧಾಕರ್​ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೋವು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನೀಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸದಾ ಇರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.

ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಸಚಿವ ಲಾಡ್​: ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹುಟ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಸಾವು ಖಚಿತ' ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರು ಪರಿಚಯ. ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಓರ್ವ ಅಜಾತ ಶತೃ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಸಾವು ಅತ್ಯಂತ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ನಾಡಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮಾದರಿ. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ & ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿ. ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಜನಾನುರಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸದಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಮುದಾಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಏಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದೇ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೆವು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಮಾತಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿರುವ ಅಪಾರ‌ ಜನರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಜನಾನುರಾಗಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

