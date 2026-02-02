ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಬಸವರಾಜ್​​​ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್​; ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಸ್​ ಎಂದ HK ಪಾಟೀಲ್

ETV Bharat / state

2026-27 ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 2 ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published : February 2, 2026 at 10:29 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ನಿನ್ನೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್​, ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್​ ಹಾಗೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್​​ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಆಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಶತ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಚ್​​ 31ರವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​ ಕಾರಿಡಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅಗ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಪರವಾದ, ಆಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್​, ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್​, ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್​​ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪಾಟೀಲ್ ಇದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್​ ಮಾಡಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರು.

ಬಜೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: "ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೂರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರಿಸಂ ಗೈಡ್​ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೂರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆ. ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಗಬೇಕಿದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಲ್ವೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್​ ನಿರ್ಣಯ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್​ಕೆ ಪಾಟೀಲ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್​​​ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಮರ್ಥನೆ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಈ ಬಜೆಟ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ 7.4 ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್​​ ಉದ್ಯಮ, ಚರ್ಮದ್ಯೊಮ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ರೋಗಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ತರಿಸುವ ಔಷಧ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಈ ಬಜೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್​ ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬೆಸಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರಕವಾದ, ಮಾದರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ" ಎಂದು‌ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

