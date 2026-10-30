455 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
Shivanand Koujalagi Death: ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 1985ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದರು. ಬಳಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಸಂಸದರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
Published : October 30, 2026 at 5:14 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕರುನಾಡು ಕಂಡ ಹಿರಿಯ, ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅಜಾತಶತ್ರು ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿರಿಯ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದಂತಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬರೊಬ್ಬರಿ 455 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಕೌಜಲಗಿ ಮನೆತನವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜಕೀಯ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರದ್ದು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ.
ಹೇಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೌರಮ್ಮ ದಂಪತಿ ಉದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು 1940ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿವಾನಂದ ಅವರು, ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಜವಳಿಕೂಟ ಬಳಿಯ ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಪುರಸಭೆ ಶೂರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜೆ.ಜೆ.ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ, ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 1985ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ 1989, 1994ರಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸಚೇತಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
455 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು: 1996ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 456 ಜನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ತಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತಪತ್ರ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಾಬಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಜನತಾದಳ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಪಿ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಲ್ವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ 452 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂಇಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರೇ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದರು. ಉದ್ದವಾದ ಬ್ಯಾಲಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಎಂಇಎಸ್ನ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಎಂಇಎಸ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಮತದಾರರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವ ಎಂಇಎಸ್ ತಂತ್ರ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸಚೇತಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. 30 ವರ್ಷ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಚೇರ್ಮನ್ನರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ.
ತಂದೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಮಗ: ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ತಂದೆ ದಿ.ಹೇಮಪ್ಪ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು, 1957ರಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದರು. ಸವದತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. 1968 - 71ವರೆಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1963ರಲ್ಲಿ ನಡದ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಸಂಸತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲೆ ಮಗ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕ, ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಪುತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಎಂಎಲ್ಎ: ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಪುತ್ರ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1996, 1999, 2018, 2023 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೌಜಲಗಿ ಮನೆತನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ, ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತಾನೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ರೀತಿ ಅಜಾತಶತ್ರು ಅಂತಾ ಕರೆಯಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 1996ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 456 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ: ಬದಲಾದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜನತಾಪಕ್ಷದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ, ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಹಾಂತೇಶ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನವನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಿ.ಎ.ಬೋಳಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಹಾಂತೇಶ ಗೆದ್ದು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಶಿವಾನಂದರು ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರ ದಂಡು: ತಮ್ಮ 87ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಂಡು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಡಾ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹಾಂತೇಶ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಆಗಮಿಸಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಶನಿವಾರ ಸಕಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಂತಾಪ: ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಆಗಿದ್ದ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಅತೀವ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅವರ ಸೇವೆ ಸ್ಮರಣೀಯ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪುತ್ರನ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್: ಫೇಸಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಫೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು, ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಗುರುಗಳಾದ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿವಾಧೀನರಾದರು. ತಂದೆಯವರ ಅಗಲಿಕೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಮಹಾನ ಚೇತನ. ಅವರ ಆದರ್ಶ, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯೇ ನನಗೆ ಸದಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ತಂದೆಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದ ಆನಿಗೋಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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