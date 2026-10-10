ಕರ್ತವ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಅಸಮಾಧಾನ: ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುವುದು ಸಮಂಸಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ- ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ
Published : October 10, 2026 at 9:49 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ, ನೌಕರರ ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ (ಕ್ಯಾಮ್ಸ್) ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಆಯಾ ಘಟಕದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಡಿಐಜಿಪಿ ಅ.5ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಪಾಲನೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ. 24/7 ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯ ನೋಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗಿದರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ.
8 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರ? ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಕಳ್ಳಾಟವಾಡುವ ನೌಕರರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುವುದು ಸಮಂಸಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದಲೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಿದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ತನಿಖಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯ ಕಡೆ ತೆರಳಿದರೆ ಓಓಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೆ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಒಒಡಿ ಗಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಂಬಾಲು ಬೀಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನೊಂದಿಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕರ್ತವ್ಯ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಹೆಚ್ಎಂಆರ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುವುದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ವೇತನ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಾಗಿ ಇರುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಲಿದೆ ಈ ಆ್ಯಪ್: ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಂಬಿಕ ಹಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನ್ಯೂನತೆ ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಡಿಐಜಿಪಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಟಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಏಳೆಂಟು ಬಾರಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ದೂರು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖಚಹರೆ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿಗಳಿಸುವಂತೆ ಡಿಐಜಿಪಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ತವ್ಯ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಕೇವಲ ಹಾಜರಾತಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ, ನೌಕರರ ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತರಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಣ್ಣಿಸಿತ್ತು.
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (HRMS) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 43 ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ 137 ಸರಣಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,78,181 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಟ್ಟು ನೌಕರರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಸಲುವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಡಿಐಜಿಪಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರ ವಾದವೇನು?
- 8 ಗಂಟೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ?
- ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಒಒಡಿ ಆಯ್ಕೆವಿದ್ದರೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೆ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಒಒಡಿ ಅನುಮತಿ ವಿಳಂಬ, ಮರೆತುಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಕಡಿತದ ಆತಂಕ ಲಾಗಿನ್ ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಇವರೆಡರ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ.
- ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಬೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಎಂಬ ನಿಯಮದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿವಾದ ಏನು?
- ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಿ
- ಹಾಜರಾತಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಯಾ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕುವುದು ಮರೆತುಹೋದರೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ
- ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಜಿಯೋ ಲೊಕೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದು
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