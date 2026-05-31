ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಯಾರಿ, ಮಾರಾಟ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ; 13 ಮಂದಿ ಸೆರೆ, 9 ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಗುಂಡು ಸೇರಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಜಪ್ತಿ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 31, 2026 at 8:04 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 13 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 9 ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು, ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು, ಮದ್ದು ಹಾಗೂ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಟಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲು ತಯಾರಕರು, ಖರೀದಿದಾರರು, ಮದ್ದು ಗುಂಡು ಪೂರೈಸಿದವರು ಮತ್ತು ಬಂದೂಕಿನ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸುತಾರ, ಸೋಮನಾಥ ಪಲ್ಲಾದ ಚೌಗುಲೆ, ಸಂತೋಷ ಶಿವಾಜಿ ನಾಯಕ, ಮಾರುತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗುಡದ್ಯಾಗೋಳ, ಬಾಳು ಭರಮಾಣಿ ನಾಯಕ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಲಪ್ಪ ಗುಜನಾಳ, ಮೋದೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಗಂಗಪ್ಪ ಸಾಲೋಟಗಿ, ಬಸವಂತ ಭರಮಾಣಿ ಯರಮಾಳಕರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈಶ್ವರ ಗುರವ, ಕಾಳೇನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೀತಾರಾಮ ದೇಸಾಯಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಮಾರುತಿ ಲಕ್ಕೇಬೈಲಕರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಂಧಳಿ ಗಲ್ಲಿಯ ವಿಜಯ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅನಗೋಳ್ಕರ್ ಬಂಧಿತರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, "2024ರಲ್ಲಿ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಯಾರೆಂದು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ, ಈಗ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಕಾಟಗಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಸುತಾರ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುತಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಟಗಾಳಿ, ಮೊದೇಕೊಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 8 ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಮೇ 11ರಂದು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ತೀವ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಯಿತು" ಎಂದರು.
"ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬಾತ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಿಗರ್, ಹೆಡ್, ನಿಪ್ಪಲ್ ಸೇರಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾರುತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಬಂಧನದ ವೇಳೆ 21 ಗನ್ ಭಾಗಗಳು, 5 ಹೆಡ್ಗಳು, 15 ನಿಪ್ಪಲ್ಗಳು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್, 34 ಮದ್ದು ತುಂಬಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, 449 ಸೀಸದ ಗೋಲಿಗಳು, 420 ಕೇಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ 48 ಜೀವಂತ ಕಾಡತೂಸುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
"ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗನ್ಶಾಪ್ ಪರವಾನಗಿ ಅವಧಿ 2021ರಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಂದೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ವಿಜಯ ಅನಗೋಳ್ಕರ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹೇಶ ಲಕ್ಕೇಬೈಲಕರ್ ಹಾಗೂ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಖರೀದಿಸಿದವರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬಳಸುವುದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕೆಎಸ್ಪಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಖಾನಾಪುರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್.ಎಚ್.ಗೌಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
