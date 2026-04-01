ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು! ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಆಸರೆ-2026'

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ 41 ಜನ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ನೇರವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಆಶಾ ಕಿರಣ 'ಆಸರೆ-2026ಕ್ಕೆ' ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

POLICE SUPPORT FOR ELDERLY
ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲದ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 8:06 AM IST

ಗಂಗಾವತಿ: ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧ ಜೀವಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸರೆ-2026ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಕನಕಗಿರಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರಠಾಣೆಯ ಒಟ್ಟು 41 ಜನ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರೇ ನೇರವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುವ ಆಶಾ ಕಿರಣ 'ಆಸರೆ-2026ಕ್ಕೆ' ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೆ.ಎಸ್. ನ್ಯಾಮಗೌಡ (ETV Bharat)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೆ.ಎಸ್. ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ, ಪತಿ ತೀರಿಹೋದ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅನಾಧಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು (ಪೊಲೀಸರು) ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಂಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆಲಿಸುವುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಾವು ಅನಾಥರು ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡದಂತೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಮಗೌಡ, ಎಲ್ಲಾ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಳಿಕ ವೃದ್ಧರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹುತೇಕರು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಸಾಶನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಆದಷ್ಟು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಾಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲದ ಕಿಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ, ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್​ಗಳಾದ ರಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಸುಧೀರ್ ಬೆಂಕಿ ಕಾರಟಗಿ ಮತ್ತು ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಕನಕಗಿರಿ ಇದ್ದರು.

