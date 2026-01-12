ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ಆರೋಪಿ ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 12, 2026 at 1:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಮ್ಮ ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಮೋಹಿನಿ ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 10ರಂದು ಸಂಜೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಆರೋಪಿ ಯುವತಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೆಲ ಪುಂಡರು ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಮ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಯುವತಿಯ ಉಡುಪಿನ ಕುರಿತು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಮ್ಮ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಆರೋಪಿ "ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಕೆ ನೀನ್ಯಾರು?" ಎನ್ನುತ್ತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ತಲೆಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಳು. ಆರೋಪಿಯ ಈ ಕೃತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮೋಹಿನಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
