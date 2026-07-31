ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 31, 2026 at 3:58 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಳಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಯಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನೀವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂ, ರೈತರೇ ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ನೀವು ಏಕೆ ಮಾಡಿಲಿಲ್ಲ? ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ 15 ದಿನದ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ದುರ್ದೈವ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ಬದಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರಿ. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತವನ್ನ ಮರೆತಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೈತರನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗ ಕುರ್ಚಿಯ ಕಿತ್ತಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ 10 ಬಾರಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಗೆ ರಾಹುಲ್, ಸೋನಿಯಾ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ. ಇದುವರೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀವು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಊರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರು ಅಂದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳೇ 3.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ತಮಿಳುನಾಡು ನೀರು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಬಿಟ್ರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆ ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ವಾ, ಈಗ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಖುಷಿಪಡಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಒಡವೆ ಅಡವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇವರು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ರೈತರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೀರು ಹರಿಸಲ್ಲ ಎನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಎಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟವರು ಇವರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ದೊಮ್ಮರಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ದೊಮ್ಮರಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಎಂದರು.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಹಿತವಲ್ಲ. ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಮೇಕೆದಾಟು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಕೆದಾಟು ಕಟ್ಟಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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