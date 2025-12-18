ETV Bharat / state

ಕಲಬುರಗಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ - 2.73 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

ವಾಟ್ಸಪ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಸಿಬಿಐ, ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ದೋಚಿದ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Representative image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 18, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
ಕಲಬುರಗಿ: ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆಗಳು ಜನರ ಬದುಕನ್ನೇ ಕಂಗಾಲು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಸಿಬಿಐ, ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ದೋಚಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಚುರುಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದಷ್ಟು‌ ಹಣ ರಿಕವರಿ‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ‌ ಶರಣಪ್ಪ‌ ಎಸ್‌. ಡಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

ನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ದಂಪತಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಬಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾಲ್‌ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಆರೋಪಿಗಳು, ನರೇಶ್ ಗೋಯಲ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಟ್ಸಪ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಕಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಹಾಲ್‌ ತೋರಿಸಿ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಂಧನ ಭೀತಿಗೆ ಹೆದರಿ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ 1.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನ್ನು ಆರ್‌ಟಿಜಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ವಂಚಕರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಇದು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಮೋಮಿನಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 96 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ವಂಚಿಸಿದ‌ ಪ್ರಕರಣ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಗರ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, 40 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ 2.73 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್. ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

    ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ :

    ಪೊಲೀಸರ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ನಡುವೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್’ ಹೆಸರಿನ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
  • 2023ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ 1029 ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, 6.16 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 17.16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
  • 2024ರಲ್ಲಿ 1592 ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, 18.87 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ₹34.85 ಲಕ್ಷ ಹಣ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌
  • 2025ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 2275 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ 21.86 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2.73 ಕೋಟಿ ಹಣ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.
  • ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಅನಾಮಧೇಯ ಕರೆಗಳು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು, ‘ಅರೆಸ್ಟ್’ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ಇದೇ ಗತಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ

