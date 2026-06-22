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ರೌಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ; ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 381 ರೌಡಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ - ಐಜಿಪಿ ಹರೀಶ್​

ರೌಡಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ರೌಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಜಿಪಿ ಹರೀಶ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

POLICE RAID ON ROWDIES
ರೌಡಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಐಜಿಪಿ ಹರೀಶ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 4:05 PM IST

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ಬಳ್ಳಾರಿ: ರೌಡಿ ಆಸಾಮಿಗಳ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕ (ಐಜಿಪಿ) ಹರೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಓರ್ವ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆ್ಯಂಟಿ ರೌಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ತಂಡಗಳು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು, ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪದೇ ಪದೆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಡಿಪಾರು, ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಕೋಕಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದರು.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 104, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 106, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 103 ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 68 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 381 ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್​ಗನ್, ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೇಪರ್​ಗಳು ಪತ್ತೆ:​ ಈ ವೇಳೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಎಂಬಾತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಗನ್ ಹಾಗೂ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಜಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,811 ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 664, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 633, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 1,560 ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 954 ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ, ಮಟ್ಕಾ, ಜೂಜಾಟ, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇನಾಮಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 22 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ 8 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 7 ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು 4 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 7 ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು 7 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 3 ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು 7 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ರೌಡಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ: ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 126, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 100, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 80 ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 71 ಮಂದಿ ವಿವಿಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಡಿಪಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 35 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2 ಆದೇಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದರೆ 33 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಆದೇಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, 6 ಬಾಕಿ ಇವೆ.

ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿಯನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 13, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 10, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 19 ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಜಿಪಿ ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುಮನ್ ಡಿ. ಪೆನ್ನೇಕರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗೋವಿಂದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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BALLARI ZONAL IGP
LAW AND ORDER
CONTROL ROWDIES ACTIVITIES
POLICE RAID ON ROWDIES

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